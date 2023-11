Zeuge schlug Alarm: Einbrecher-Trio in Wien-Donaustadt gefasst

Ein aufmerksamer Zeuge hat am Dienstag in Wien-Donaustadt ein Einbrecher-Trio dabei beobachtet, wie es in ein leerstehendes Gebäude eindrang. Die Polizei konnte die Täter festnehmen.

Ein Mann alarmierte am 28. November gegen 15.00 Uhr die Polizei, da er eine Frau und zwei Männer beim Einbruch in ein leerstehendes Gebäude in Wien-Donaustadt beobachtete.

Wiener Polizei schnappt Einbrecher: Waffe und Diebesgut sichergestellt

Die Polizisten konnten die Frau (27, StA.: Slowakei) vor, und die zwei Männer (34, 44 beide StA.: Ungarn) im Haus anhalten und vorläufig festnehmen. Bei den Durchsuchungen wurden mutmaßliches Einbruchswerkezug sowie Diebesgut und auch eine verbotene Waffe vorgefunden und sichergestellt.