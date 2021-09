Der 32-Jährige wurde in Tatortnähe von der Polizei gefasst.

Zeuge meldete versuchten Einbruch in Wien-Meidling: Festnahme

In der Nacht auf Dienstag klickten für einen 32-Jährigen in Wien-Meidling die Handschellen, nachdem ihn ein Zeuge beim versuchten Einbruch in eine Firma ertappte.

Ein Zeuge beobachtete am 13. September gegen 2.00 Uhr von seinem Balkon aus, wie ein Mann ein Fenster zu einer Firma in Wien-Meidling einschlug, um dort einzubrechen. Der Tatverdächtige bemerkte den Zeugen jedoch und flüchtete.