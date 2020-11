Zeuge fixierte 23-Jährigen nach Geldbörsen-Raub in Wien-Favoriten

Durch das beherzte Einschreiten eines Zeugen konnte am Sonntag ein 23-Jähriger festgenommen werden, nachdem dieser einem 60-Jährigen in einem Bankfoyer die Geldbörse raubte.

Am 8. November wurde ein 23-jähriger österreichischer Staatsbürger gegen 13.00 Uhr in der Favoritenstraße festgenommen. Er soll einem 60-jährigen Mann nach dessen Bargeldbehebung in einem Bankfoyer die Geldbörse aus den Händen gerissen zu haben, wobei der 60-Jährige an der Hand verletzt wurde.