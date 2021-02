Zeuge beobachtete Fahrrad-Dieb in Wien-Favoriten

Die Polizei konnte einen 64-jährigen Fahrrad-Dieb ausforschen, nachdem sich eine aufmerksamer Zeuge das Kennzeichen des Kleintransporters notierte.

Ein aufmerksamer Zeuge (77) beobachtete am 16. Februar gegen 9.00 Uhr in der Bernhardstalgasse in Wien-Favoriten einen Mann, wie dieser Fahrräder von einem Fahrradständer abmontierte und in einen Kleintransporter lud. Er notierte das Kennzeichen und meldete den Vorfall in der Polizeiinspektion Zohmanngasse.