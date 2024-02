Festnahme nach Pkw-Einbruch in Wien-Favoriten.

Zeuge beobachtet Pkw-Einbruch in Wien-Favoriten

Zwei Männer brachen am Freitagabend in ein Auto in Wien-Favoriten ein und stahlen daraus eine Tasche. Die Polizei konnte einen der beiden Tatverdächtigen festnehmen.

Ein Zeuge beobachtete am 23. Februar gegen 21.45 Uhr, wie zwei Männer die Seitenscheibe eines in der Columbusgasse in Wien-Favoriten abgestellten Pkw einschlugen und eine Tasche aus dem Fahrzeug entwendeten. Daraufhin verständigte er unverzüglich den Polizeinotruf.