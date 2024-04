Zeuge beobachtet Einbruch in Hotel in Wien-Wieden

In der Nacht zum Montag sah ein Zeuge einen Mann, der versuchte, in verschiedene Stiegenhäuser in Wien-Wieden einzudringen.

In einem Hotel gelang ihm der Eintritt, weil die Eingangstür unverschlossen war, worauf der Zeuge die Polizei verständigte.

Betrunkener Verdächtige bestritt Einbruch in Hotel in Wien-Wieden

Beamte der Polizeiinspektion Taubstummengasse trafen den augenscheinlich beeinträchtigten 34-jährigen österreichischen Staatsbürger im Stiegenhaus an. Der Mann konnte keine schlüssigen Angaben machen, warum er sich in dem Stiegenhaus aufhielt. Im Dachgeschoss fanden die Polizisten zwei aufgebrochene Brandschutztüren, bei dem 34-Jährigen einen Hotelschlüssel. Mit diesem soll er sich widerrechtlich Zutritt zu einem Zimmer verschafft haben, das zu dem Zeitpunkt aber unbewohnt war.

Zum Sachverhalt konnte der Mann nicht wirklich Angaben machen. Er könne sich nicht mehr erinnern, er sei nach der Arbeit mit Kollegen etwas trinken gegangen. Daraus wurde offenbar mehr, der Mann gab an, unter erheblichen Erinnerungslücken zu leiden. "Ich habe keine Ahnung, wann und wie ich nach Hause gegangen bin", beschied er den Beamten. Er konnte auch nicht erklären, wie er in den Besitz des Schlüssels gelangte. Er habe keine Absicht gehabt, in ein Zimmer einzubrechen. Gegen 6.00 Uhr hatte er 1,2 Promille intus.