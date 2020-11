Zentralmatura wird 2021 verschoben: Beginn am 20. Mai

Die Zentralmatura 2021 wird wegen der Coronapandemie nach hinten verschoben. Sie beginnt statt am 3. Mai am 20. Mai, darüber hinaus gibt es noch einige Erleichterungen für die Schüler.

Auch die Zentralmatura 2021 startet aufgrund der Coronapandemie später. Auftakt ist statt am 3. Mai nun am 20. Mai mit dem Prüfungsfach Deutsch, so Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) vor Journalisten. Die letzte Klausur findet am 31. Mai statt (Italienisch). Darüber hinaus gibt es weitere Erleichterungen für Maturanten: Die Themenbereiche für die mündliche Matura an AHS können gekürzt, die vorwissenschaftlichen Arbeiten bzw. Diplomarbeiten müssen nicht präsentiert werden.