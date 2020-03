Zentralmatura wird fix verschoben: Diese Termine stehen im Raum

Angesichts der Corona-Krise hat man sich dazu entschlossen, die Zentralmatura zu verschieben. Geplanter Start ist am 19. Mai, weitere Termine werden derzeit noch diskutiert.

Schriftliche Zentralmatura wird sich bis Ende Mai ziehen

Die mündlichen Maturaprüfungen dürfen dann nach derzeitiger Gesetzeslage frühestens zwei Wochen nach der letzten Klausur stattfinden. Knapp zwei Wochen nach dieser letzten schriftlichen Prüfung stehen auch üblicherweise die (an zwei Tagen stattfindenden) Kompensationsprüfungen an, bei denen negative Klausurnoten ausgebessert werden können

Damit böten sich für die Kompensationsprüfungen grundsätzlich der 11. und 12. Juni an - allerdings ist der 11. mit Fronleichnam ein Feiertag. Die mündlichen Reifeprüfungen könnten dann am Montag (15. Juni) darauf starten.

Kollision mit Uni-Aufnahmetests möglich

Eine Kollision kann sich dann mit Aufnahmsprüfungen an den Hochschulen ergeben. Der erste "große" Aufnahmetest an den Unis ist dabei jener in der Medizin am 3. Juli, in der Woche darauf folgen etwa jene in der Wirtschaft, Informatik, Jus oder Publizistik. Die Fachhochschulen legen jeweils eigene Termine fest.