Zentrales Berufsschulgebäude in Seestadt Aspern geplant

In der Seestadt Aspern wird ein neues zentrales Berufsschulgebäude errichtet. Bis zu 7.500 Schüler sollen dort unterrichtet werden. Baubeginn ist für 2025 geplant.

In Wien wird ein neues zentrales Berufsschulgebäude errichtet, das Platz für bis zu 7.500 Schülerinnen und Schüler bieten soll. Als Standort wurde die Seestadt Aspern gewählt. Der Baubeginn ist für 2025 geplant, die Fertigstellung soll 2028 erfolgen, wie Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS) am Mittwoch in einer Pressekonferenz berichteten.