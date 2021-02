Zeitlinger: Bereits bekanntes Coronavirus bleibt Hauptproblem

Markus Zeitlinger von der MedUni Wien glaubt nicht, dass der österreichische Impfplan durch die Wirksamkeit des AstraZeneca-Impfstoffes auf die südafrikanische Mutation beeinflusst wird.

Markus Zeitlinger, Vorstand der Universitätsklinik für klinische Pharmakologie der MedUni Wien, glaubt nicht, dass eine schlechtere Wirksamkeit des AstraZeneca-Impfstoffes gegen die sogenannte südafrikanische Mutation des Coronavirus Auswirkungen auf den österreichischen Impfplan haben würde. "Weil die Variante von der Epidemiologie her nicht unser Hauptproblem ist", sagte Zeitlinger im Gespräch mit der APA. Zugleich betonte er, dass die Publikation noch nicht vorliegt.

Hauptproblem bleibt bekanntes Virus

"Das Hauptproblem ist die Hauptvariante, also das Virus, was wir bisher haben", betonte der Mediziner. Dazu komme jetzt die sogenannte britische Virusmutation. Zur südafrikanischen Variante gebe es grundsätzlich sehr kleine Studien. Aber: "Die Daten passen mit anderen zusammen, in erster Linie mit der Vakzine von Novavax, die auch eine deutlich schlechtere Wirksamkeit gegen die südafrikanische Mutante aufweist", erläuterte der Klinikvorstand.