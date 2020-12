Zeitgleicher Coronavirus-Impfkampagnenstart in allen EU-Ländern

Offenbar soll die Coronavirus-Impfkampagne in allen EU-Ländern zeitgleich starten. Der genaue Termin steht laut dem Umfeld des französischen Präsidenten Emmanuel Macron aber noch nicht fest. Am Dienstag informierte er die Fraktionsvorsitzenden der französischen Nationalversammlung über die geplante EU-weite Impfkampagne. Laut Medienberichten soll die EU-Kommission planen, 180 Millionen zusätzliche Corona-Impfstoffdosen zu kaufen.

Die europäische Arzneimittelagentur (EMA) hatte am Dienstag angekündigt, bereits am 21. Dezember über die Zulassung des Impfstoffs von Biontech und Pfizer zu entscheiden - acht Tage vor dem bisher anvisierten Termin. Damit könnten noch heuer die ersten Impfungen in der EU beginnen.