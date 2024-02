"Zeit für Frauen": 5-teilige Frauenevent-Serie von Verein MUT in Wien

Der Verein MUT plant von März bis Juli fünf speziell für Frauen konzipierte Events, die das Ziel haben, ihre individuellen Ressourcen zu stärken sowie Netzwerke aufzubauen und langfristige Synergien zu schaffen. Die Teilnahme ist kostenlos und es wird sogar eine Kinderbetreuung während der Veranstaltungen angeboten.

"Wir wollen mit unseren Frauenevents einerseits eine langfristige Vernetzung von Expertinnen in der Arbeit mit Frauen erreichen, um gemeinsam und langfristig für Frauen stärkende und verbindende Veranstaltungen durchzuführen. Zusätzlich wendet sich unser Kursprogramm auch an Frauen, die ihre Ressourcen stärken wollen, um den Herausforderungen ihres Alltags besser begegnen zu können.", so Florina Walch, Leiterin der Kinder- und Familienhilfe beim Verein MUT das Konzept.