Zehntausend Wiener Eschen fallen einem Pilz zum Opfer

In Wien müssen zehntausende Eschen geschlägert werden. Die Bäume gelten eigentlich als zäh. Ein eingeschleppter Pilz bringt sie aber massenweise um.

Entlang der Wanderwege im Nationalpark Lobau in Wien müssen unzählige Bäume geschlägert werden. Grund dafür ist das "Eschenstängelbecherchen" aus Ostasien. Vor 30 Jahren kam der Pilz in Europa an und hat die Wälder voll im Griff.