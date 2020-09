Zehn neue Wiener Polizeidiensthundeführer erhalten Welpen

Am 1. September haben zehn Polizistinnen und Polizisten ihre Ausbildung zu Polizeidiensthundeführerinnen und -führern begonnen - nun wurden ihnen feierlich ihre vierbeinigen Gefährten übergeben.

Welpen und Polizeidiensthundeführer werden zu Teams

Aufgaben und Ausbildung der Polizeidiensthunde

Die Grundaufgaben der PDHE sind die Durchführung von 24/7 überlagern-dem Streifen-und Überwachungsdienst, der Einsatz im Ordnungsdienst (Fußballspiele,Versammlungen), die Unterstützung bei kriminaltechnischen Untersuchungen sowie die Mitwirkung an Such-, Hilfs-und Rettungsaktionen. Jährlich werden so mehrere tausend Einsätze an die PDHE vergeben.