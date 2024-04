Zehn Cent pro Kilometer: Grüne für Bahn-Billigtarif zwischen EU-Hauptstädten

Österreichs Grüne sprechen sich im EU-Wahlkampf für einen Bahn-Billigtarif für Verbindungen zwischen den Hauptstädten der Union aus. Maximal zehn Cent pro Kilometer sollen dabei fällig werden.

Günstiger als Flüge: Grüne fordern Bahn-Billigtarif für EU-Hauptstädte

Verkehrssektor hat größten Aufholbedarf bei CO2-Emissionen

Was den Ausstoß von klimaschädlichem CO2 betrifft, habe der Verkehrssektor nach wie vor den größten Aufholbedarf in der EU, so Schilling. Während die Emissionen in allen anderen Bereichen (Industrie, Landwirtschaft, Gebäude etc.) sänken, seien sie im Verkehrsbereich zwischen 1990 und 2019 um 33,5 Prozent gestiegen, erklärte sie unter Berufung auf Daten des EU-Parlaments. "Es ist die Aufgabe der Politik dafür zu sorgen, dass man klimafreundlich von A nach B kommt", meinte sie. Dafür sei neben günstigen Tickets auch der weitere Ausbau nationaler und internationaler Zugverbindungen sowie Investitionen in moderne Züge notwendig.