"Show der Unmöglichkeiten" mit Matthias Brain in Wien-Leopoldstadt

Am 18. Oktober findet die "out of control"-Show statt.

Am 15. Oktober wird in Wien- Leopoldstadt wieder gezaubert. Matthias Brain führt sein neues Programm "out of control" im Circus- und Clownmuseum Wien auf.

Bei der “Close-Up Show der Unmöglichkeiten” zeigen ehrenamtliche Zirkus- und Show-Fachleute ihre Tricks. Unter anderem wird Matthias Brain seine “out of control”- Show am Montag um 20 Uhr im Circus- und Clownmuseum Wien zeigen.

Zaubershow am 15. Oktober in Wien “Die Magie des Denkens, Gedächtnis-und Rechenkunst trifft auf Magie”, so beschreibt Museumsleiter Robert Kaldy-Karo die “out of control”-Show. Auch Brain ist überzeugt von der Show: “Manipulationen mit Alltagsgegenständen und Ihren Gedanken”, sagt er darüber. Um 19.30 Uhr ist Einlass, der Beginn der Show ist um 20 Uhr. Jeder Gast erhält ein Glas Schaumwein. Um 20 Euro kann man die Karten an der Abendkasse erhalten, telefonisch ist eine Reservierung bereits vorab möglich.

Die Besichtigung der Dauer-Ausstellung der Zirkus- und Clown- Geschichte ist kostenlos. Dabei gibt es Plakate, Fotografen, Kostüme und sonstige Zirkusartikel zu sehen. Das Museum ist immer sonntags von 10 bis 13 Uhr geöffnet, sowie jeden ersten und dritten Donnerstag zwischen 19 und 21 Uhr.