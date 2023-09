Der Verein MUT lädt am 16. September in Wien-Ottakring zum Kinderfest.

Der Verein MUT lädt am 16. September in Wien-Ottakring zum Kinderfest. ©Verein Mut

Der Verein MUT lädt am 16. September in Wien-Ottakring zum Kinderfest. ©Verein Mut

Zauberhaftes Kinderfest am 16. September in Wien

Der Verein MUT veranstaltet am 16. September ein zauberhaftes Kinder- und Familienfest in der Neulerchenfelderstraße 35 in Wien-Ottakring.

Zur Eröffnung des neuen Vereinsstandortes des Verein MUT gibt es ein großes Kinderfest am 16. September 2023. Der Verein MUT baut seine Kinder- und Familienhilfe (vormals Wohnhilfe mit 6 Krisenwohnungen für Alleinerziehende) umfassend aus. Ab Mitte September wird es am Vereinsstandort Neulerchenfelderstraße 35 in Wien-Ottakring ein Gassenlokal namens Tante Nele geben, wo kostenlos Baby- und Kinderartikel ausgegeben werden und Austausch sowie Beratungen stattfinden.

Verein MUT lädt am 16. September 2023 zum Kinderfest

Ebenso werden Workshops, Kindergruppen, Eltern-Kind-Café und vieles mehr angeboten werden. 5 neue Start-up Wohnungen für Familien und Alleinerziehende sind seit 1. August bereits bezogen.

Das Programm beim Kinderfest in Wien-Ottakring

14:00 Beginn der magischen Geschichte (magische Charaktere , Kreativwerkstatt, Kinderschmink- und Verkleidungsecke, Seifenblasen, Tombola)

(magische Charaktere , Kreativwerkstatt, Kinderschmink- und Verkleidungsecke, Seifenblasen, Tombola) 16:00 Zaubershow by Freddy Cool dem Meister der Magie

Freddy Cool dem Meister der Magie 17:00 Ausklang mit live Musik Soundkåstn

Alle Informationen zum Kinderfest des Vereins MUT

Wann: 16. September 2023 von 14 bis 17 Uhr

16. September 2023 von 14 bis 17 Uhr Wo: 1160 Wien, Neulerchenfelderstraße 35

1160 Wien, Neulerchenfelderstraße 35 Eintritt frei

Informationen gibt es auf der Website: https://verein-mut.eu/kinderfest/