ZAMG feiert 170. Geburtstag mit neuem Warn-Tool

Die ZAMG feierte am Freitag ihr 170-jähriges Bestehen und präsentierte gleichzeitig ihr neues Warn-Tool für Unwetter. Dort werden auch Tipps gegeben, wie man sich am besten schützen kann.

Seit Neuestem warnen die österreichischen Meteorologen die Bevölkerung nicht mit nackten Zahlen zu Niederschlagsmengen, Windgeschwindigkeiten und Höchsttemperaturen, sondern schildern deren gefährliche Auswirkungen anschaulich. Sie geben auch Ratschläge, wie man sich davor schützen kann, erklärten sie am Freitag in Wien vor Journalisten. Solche "auswirkungsorientierten Wetterwarnungen" entsprächen den aktuellen Empfehlungen der Weltorganisation für Meteorologie (WMO).

Neues Warn-Tool der ZAMG

"Zum Beispiel eine Niederschlagsmenge von 200 Millimetern in 24 Stunden sind für Bürger eine absolut abstrakte Größe - für den Einzelnen ist es wichtiger zu wissen: muss ich deswegen aus meinem Haus, und wie viel Zeit hab ich noch", so Staudinger. Außerdem würden verstärkende und abschwächende Faktoren wie die Jahres- und Tageszeit, die Belaubung der Bäume und die Vorbelastung einer Region hinsichtlich der Auswirkungen einer Wettersituation herangezogen.

Situationsabhängige Warnungen

Drei Warnstufen: Gelb, Orange und Rot

Es gibt drei Warnstufen in den Farben Gelb, Orange und Rot mit steigendem Schadenspotenzial. Nach der Warnung in Kurzform und den möglichen Auswirkungen gibt die ZAMG Handlungstipps. Zum Beispiel solle man bei Sturm Wälder und Alleen meiden, Gegenstände im Freien sichern und mit lokalen Ausfällen in der Energieversorgung rechnen. Erst ganz am Schluss folgen die meteorologischen Beschreibungen, also die nackten Zahlen.