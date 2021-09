Zahnbürste für den Po: ProctyClean räumt bei "2 Minuten 2 Millionen" ab

Das MedTech Startup ProctyClean hat mit der Zahnbürste für den Po die Promi-Investoren von "2 Minuten 2 Millionen" auf Puls4 überzeugt. Ihr Produkt ist dabei alles andere als für den A****.

Ganz nach dem Motto: "Analhygiene reduziert Probleme" weckten die Gründer Mag. Bernhard Moss und Erfinder Dr. Ludwig Römhild von ProctyClean das Interesse von Media-Shop Geschäftsführerin Katharina Schneider. Mit 80.000 Euro für 5 Prozent der Firmenanteile wurde eine Partnerin gewonnen, mit der dem Tabuthema und analen Beschwerden ein für alle Mal der Kampf angesagt werden soll. Gepitchted wurde am 07. September 2021 auf Puls4.

ProctyClean soll Analhygiene revolutionieren

ProctyClean mit Sitz in Wien wurde 2020 von Bernhard Moss übernommen, auf völlig neue Beine gestellt und neu positioniert. Unter dem Motto "Analhygiene reduziert Probleme" wird die Intimpflege bei Beschwerden wie Hämorrhoiden, Analfissuren oder Jucken am After angewendet. Entzündungen, Reizungen sowie Schmerzen sollen durch die gezielte Analhygiene reduziert werden.