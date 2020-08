Zahnarzt-Termine trotz Coronavirus nicht verschieben

Eine Empfehlung der WHO, nicht dringende zahnärztliche Behandlungen zu verschieben, um einer weiteren Verbreitung des Coronavirus vorzubeugen, gilt nicht für Länder mit einer niedrigen Infektionsrate wie etwa Österreich.

Dies hätte die WHO ausdrücklich klargestellt, teilte die Österreichische Zahnärztekammer am Freitag in einer Aussendung mit.

Irrelevant sei die Empfehlung aus zwei Gründen: Erstens bestehe in Österreich spätestens seit der Entdeckung von HIV/Aids vor etwa 40 Jahren in den Zahnarztordinationen ein besonders hoher Hygienestandard, der zu den besten der Welt gehöre. Es sei seither für die Zahnärzte selbstverständlich, jedwedes Infektionsrisiko zu vermeiden. Zweitens liege die Covid-19-Infektionsrate in Österreich im internationalen Vergleich von Anfang an auf extrem niedrigem Niveau, das in keiner Weise etwa mit Erdteilen oder Ländern vergleichbar sei, in denen auch noch bedeutend schlechtere hygienische Bedingungen oder ungünstigere sozialpolitische Faktoren herrschten.