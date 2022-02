Zahlreiche Schwerkranke im Wiener AKH von Trio bestohlen

Innerhalb weniger Wochen wurden 33 Patienten im Wiener AKH Opfer von Langfingern. Drei Patiententräger konnten als Diebe ausgeforscht werden, der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

"Diebstähle kommen vor. Aber nicht so oft. Nicht jeden Tag", hat eine Stationssekretärin des Wiener AKH am Dienstag am Wiener Landesgericht erklärt. Der Verdacht, dass im Kreis der Spitalsmitarbeiter "Langfinger" ihr Unwesen treiben könnten, bestätigte sich, nachdem das AKH die Polizei eingeschaltet und man gezielt Bargeld als "Köder" ausgelegt hatte. Am Ende konnten drei Patiententräger überführt werden, die nun zu teilbedingten Freiheitsstrafen verurteilt worden.