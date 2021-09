Wiener Firma sorgt für Schutz von Satelliten

Ruag Space Austria hat zu Beginn der 1990er-Jahre ihren ersten Auftrag zur Produktion eines Schutzes für Satelliten vor Kälte und Hitze im All bekommen. Einer Aussendung des Wiener Unternehmens - laut Eigenangaben das größte Weltraumunternehmen des Landes - zu Folge gibt es aktuell über 400 mit dieser Spezialfolie ummantelte Satelliten im All.

Gefertigt werden die mehrlagigen hauchdünnen metallbedampften Kunststofffolien in Berndorf (NÖ).

Ruag Space Austria stattet viele Satelliten aus

Mittlerweile stattet das Unternehmen zahlreiche Satelliten mit den Schutzvorrichtungen gegen die im All herrschenden Extrembedingungen von durchschnittlich minus 200 und plus 200 Grad Celsius aus - so etwa die 2020 lancierte Sonnenmission "Solar Orbiter" oder den europäischen Exoplanetenjäger PLATO, der 2026 starten soll. Insgesamt wurden bereits 800 derartige Isolationen ausgeliefert.