Zahlreiche Baustellen in Wien werden pünktlich fertiggestellt

Autofahrer können aufatmen, denn der Baustellensommer 2018 hat ein Ende: Zahlreiche Baustellen der Stadt enden pünktlich, einige wurden bereits aufgehoben.

Die Sommerbaustellen der Stadt Wien enden durchwegs zeitgerecht, einige Großbaustellen können sogar früher als geplant freigegeben werden. Von den rund 140 Sommerbaustellen waren circa 50 maßgeblich verkehrswirksame Projekte, darunter auch die “Highlights”, wie etwa die Hadikgasse oder der äußere Neubaugürtel.

Gutes Wetter begünstigt pünktliches Baustellen-Ende in Wien Ein hohes Arbeitstempo und nicht zuletzt das gute Wetter trugen zur pünktlichen Fertigstellung bei. Aufgrund der EU-Ratspräsidentschaft wurde bei den städtischen Baustellen zum Erhalt der Infrastruktur ein Schwerpunkt auf den Westen Wiens gelegt, relevante Routen blieben dadurch baustellenfrei.

“Jedes Jahr investiert Wien intensiv in den Erhalt und die Sanierung der Straßeninfrastruktur. Damit bleiben Wiens Straßen und Brücken sicher und der Verkehr kann unbehindert fließen. Unsere Baustellenkontrolle sorgt unter anderem dafür, dass die Baustellen termingerecht zu Schulbeginn beendet sind. Ich möchte den Wienerinnen und Wienern für ihre Geduld danken”, so Wiens Vizebürgermeisterin und Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou.

Hadikgasse und Gürtelsperre bereits freigegeben Das Baustellen-Highlight des Jahres war die Sanierung der Hadikgasse, neben dem Straßenbau wurden auch Rohre und Gleise erneuert. Seit 24. August ist die Hadikgasse wieder frei befahrbar. Restarbeiten werden noch in der Umleitungsstrecke durchgeführt, die baulich für die Herausforderungen des vermehrten Verkehrsaufkommens angepasst wurde und nun wieder rückgebaut wird.

Ebenfalls seit 24. August ist die halbseitige Gürtelsperre in der Unterführung Matzleinsdorfer Platz wieder aufgehoben. Dort haben die Wiener Linien mit den Vorarbeiten für den Bau des U2/U5-Linienkreuzes begonnen. Nach der Verlängerung der U1 ist dies das nächste Großprojekt zum Ausbau des öffentlichen Verkehrs in Wien.

Währinger Straße frühzeitig fertig, Neubaugürtel ohne Probleme verlaufen Die Umleitung der gesamten Währinger Straße – auch im äußeren Abschnitt zwischen Gersthof und Aumannplatz – kann schon am 3. September in der Früh aufgehoben werden. Die Fertigstellung ist damit erheblich früher möglich als geplant und Gentzgasse und Währinger Straße können wieder wie gewohnt befahren werden.

Die Gleisbaustelle am äußeren Gürtel Höhe Märzstraße dauerte plangemäß von 29. Juli bis 17. August. “Der von Vielen prognostizierte große Stau am Gürtel blieb aus. Das liegt einerseits am geringeren Verkehrsaufkommen in dieser Zeit und andererseits an der klugen Routenwahl vieler Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer”, erklärt Baustellenkoordinator Peter Lenz. “Die Umleitungsstrecke wurde mehrfach kontrolliert und mögliche Verbesserungsmaßnahmen laufend gesetzt. Unser Dank gilt auch der Polizei für die gute Zusammenarbeit bei den besonders verkehrswirksamen Baustellen.”

Weitere Fertigstellungen bis Schulbeginn In Favoriten wird die Sperre der Gudrunstraße im Zuge des Projekts Hauptbahnhof pünktlich aufgehoben. Spätestens am 3. September in der Früh endet die Umleitung und es wird wieder wie gewohnt gefahren.

Bereits am 31. August wird die Umleitung in der äußeren Favoritenstraße im Abschnitt Bahnlände bis Altes Landgut aufgehoben und der Bereich ist für den Individualverkehr wieder ohne Einschränkung in beiden Richtungen befahrbar. Linienbusse werden voraussichtlich noch bis Ende Oktober über die Umleitung geführt. Ebenfalls am 31. August werden die Umleitungsstrecken beim Elterleinplatz, auf der Brünner Straße/Am Spitz und am Döblinger Gürtel aufgehoben.