Baustellensommer in Wien geht in Endphase

Der Baustellensommer in Wien geht genauso wie die Ferien langsam in die Endphase. Mehrere Baustellen werden in den kommenden Wochen aufgelöst.

Autofahrer in Wien können langsam aber sicher aufatmen: Bei den Baustellen am Neubaugürtel, der Hadikgasse und am Schwedenplatz ist ein baldiges Ende in Sicht, die Staupunkte werden schon bald aufgelöst.

Vor allem bei der Baustelle am Gürtel befürchtete man einen Verkehrskollaps, dieser blieb jedoch aus. Und auch bei der Sperre der Hadikgasse liegt man gut in der Zeit, denn diese soll schon eine Woche früher als geplant, nämlich zwischen 25. und 26. August aufgehoben werden.