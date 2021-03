Zahlen steigen weiter: 750 Corona-Neuinfektionen in Wien

Am Donnerstag wurden in Wien 750 Corona-Neuinfektionen registriert.

In Wien ist die Zahl der Coronavirus-Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden wieder deutlich höher ausgefallen: Es wurden 750 positive Testungen dokumentiert.

Darin sind auch 38 Nachmeldungen der vergangenen Tage enthalten, wie der medizinische Krisenstab der Stadt am Donnerstag in einer Aussendung mitteilte. Abgesehen von den Nachmeldungen sieht der Krisenstab auch einen "steigenden Trend", was die Neuinfektionen betrifft, so eine Sprecherin auf APA-Nachfrage.

Britische Variante mittlerweile dominierend

Der Anteil der britischen Variante (B.1.1.7) ist mittlerweile dominierend und liegt bei rund 70 Prozent. Zudem gebe es derzeit "19 aktive Fälle" der südafrikanische Mutation (B.1.351), berichtete die Sprecherin außerdem.

Bisher wurden in Wien insgesamt 98.442 Coronavirus-Infektionen und 1.749 Todesfälle aufgrund von bzw. an den Folgen von Covid-19 dokumentiert. In den vergangenen 24 Stunden gab es dabei acht Todesfälle zu beklagen. Wieder gesund sind 90.735 Personen.

Am gestrigen Mittwoch wurden 31.086 Antigen- und PCR-Tests vorgenommen - deutlich weniger als im Schnitt der vergangenen Woche gemeldet wurden - das waren täglich 46.309 Tests. Insgesamt wurden in Wien seit Beginn der Pandemie 3.691.533 Tests durchgeführt.

Situation in den Wiener Spitälern

Was die Situation in den Spitälern der Bundeshauptstadt betrifft: Laut Gesundheits-und Innenministerium werden derzeit 437 Menschen aufgrund von Covid-19 in Wiener Spitälern versorgt, das sind um sechs weniger als am gestrigen Mittwoch. Auf der Intensivstation müssen 121 Personen versorgt werden. Das ist um eine mehr als am gestrigen Mittwoch - und das sind um 34,4, Prozent bzw. 31 Personen mehr als noch vor einer Woche. Österreichweit betrug der Anstieg von Covid-Patientinnen und -Patienten auf den Intensivstationen im Wochenvergleich 8,9 Prozent.