Zahl der Verkehrstoten im Vorjahr gestiegen

Im vergangenen Jahr verzeichneten Österreichs Straßen seit 2019 erstmals wieder über 400 Todesfälle.

Die Zahl der 402 Verkehrstoten markiert einen Zuwachs von neun Prozent im Vergleich zu 2022 (370), dabei wurden 44.585 Menschen verletzt, berichtete der Generaldirektor der Statistik Austria, Tobias Thomas, am Freitag.

Verkehrstote: Rekord bei verletzten oder getöteten Rad- und E-Scooter-Fahrer

11.226 Personen wurden beim Fahrradfahren oder auf einem E-Scooter verletzt oder getötet, was einem Anstieg von drei Prozent entspricht und zugleich der höchste Wert seit 1992 ist. Diese Zunahmen sind seit Jahren vor allem auf den Anstieg der Verunglückten mit elektrisch betriebenen Rädern und Scootern zurückzuführen. So wurden 2023 4.095 Personen mit einem E-Bike bzw. E-Scooter verletzt oder getötet - das sind etwa vier Mal so viele wie 2018 (1.042). 1.607 E-Scooter-Fahrer und Fahrerinnen wurden 2023 verletzt, drei weitere getötet. Der häufigste Unfallgegner war für diese der Pkw mit 40 Prozent, gefolgt von Alleinunfällen mit 35 Prozent. Der Großteil war männlich (70 Prozent), und ein hoher Anteil (13 Prozent) alkoholisiert.