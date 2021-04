Zahl der positiven Selbsttests an Schulen zurückgegangen

Trotz erheblich mehr durchgeführter Antigen-Schnelltests auf das Coronavirus ist die Zahl der positiven Ergebnisse an den Schulen zurückgegangen.

896 positive Ergebnisse unter Schülern

Unter Schülern gab es diesmal 896 positive Ergebnisse, bei Lehrern und Verwaltungspersonal waren es 118. Die höhere Zahl an Tests ist durch die Rückkehr der Wienerund niederösterreichischen Kinder in den Präsenzunterricht am Montag bedingt. Zuvor waren in diesen beiden Bundesländern nur Schüler der Abschlussklassen bzw. Kinder in Betreuung an den Schulen.