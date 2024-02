Zahl der Hochzeiten 2023 gesunken

Das Jahr 2023 hatte laut vorläufigen Statistik-Austria-Zahlen weniger Hochzeiten im Gepäck.

Minus bei Hochzeiten

Tausende Scheidungen

Die 14.033 Scheidungen waren 13,5 Prozent weniger als im Durchschnitt der Vor-Corona-Jahre 2015 bis 2019 und 0,3 Prozent mehr als 2022. Dabei stieg die Zahl gegenüber 2022 am deutlichsten in Tirol (plus 9,1 Prozent), gefolgt von Kärnten (plus 8,1 Prozent) und Oberösterreich (plus 5,8 Prozent). Weniger Scheidungen gab es in Wien (minus 5,7 Prozent), der Steiermark (minus 4,0 Prozent), im Burgenland (minus 1,3 Prozent) und in Niederösterreich (minus 0,9 Prozent).