Zahl der Corona-Patienten in Niederösterreich steigt

In Niederösterreichs Spitälern gibt es wieder deutlich mehr Covid-Erkrankte auf Normalstationen. Auf den Intensivstationen gab es nur einen geringen Anstieg.

Die Zahl der Corona-Patienten in Niederösterreich hat sich am Dienstag gegenüber dem Vortag um 20 Personen auf 137 erhöht. Der Anstieg betraf vor allem Normalstationen, wo 102 (plus 17) Covid-Erkrankte behandelt wurden. Intensivmedizinische Betreuung benötigten 35 Corona-Patienten, um drei mehr als am Montag. Gleichzeitig wurde ein Todesfall innerhalb von 24 Stunden gemeldet. 2.678 Neuinfektionen wurden verzeichnet. Der Anteil der Omikron-Variante lag bei knapp 92 Prozent.