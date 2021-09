Zahl der Arbeitslosen laut Statistik Austria deutlich gesunken

Die Zahlen der Statistik Austria bestätigen, dass sich der Arbeitsmarkt erholt. Im zweiten Quartal 2021 waren um 57.000 Menschen mehr in einer Beschäftigung, also im ersten Quartal 2021.

Zahlen der Statistik Austria bestätigen den Aufschwung am Arbeitsmarkt nach der Coronakrise . Die Zahl jener, die auf Arbeitssuche war, sank um 64.000. "Die Situation am österreichischen Arbeitsmarkt hat sich deutlich entspannt. Neben der abklingenden Coronakrise trug auch der übliche Frühjahrsaufschwung dazu bei", erklärte Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas.

Zahl der Arbeitslosen am stärksten in Baubranche gesunken

Weniger als 350.000 ohne Job

Weniger Homeoffice im zweiten Quartal 2021

Die Rückkehr zur "Normalität" zeigt sich in den am Donnerstag veröffentlichen Zahlen auch beim Arbeitsort: Nur noch jeder fünfte Erwerbstätige hat im zweiten Quartal 2021 von zu Hause aus gearbeitet, ein Rückgang um 6,7 Prozentpunkte. Am Höhepunkt der Pandemie war es fast jeder Dritte.