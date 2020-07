Yummy - Infos und Trailer zum Film

Für viele haben Schönheitskliniken per se schon etwas Unheimliches. In der Horrorkomödie "Yummy" des niederländischen Regisseurs Lars Damoiseaux lernen aber auch in dieser Hinsicht Abgebrühte das Gruseln.

So kommen in der belgischen Produktion Michael (Bart Hollanders) und seine junge Frau Alison (Maaike Neuville) in ein heruntergekommenes Schönheitsspital in Osteuropa, da sich Alison hier die Brüste verkleinern lassen will. In der Zwischenzeit sieht sich Michael im Gebäude um - und trifft auf eine junge, gefesselte Frau, die er befreit. Zu spät erkennt er, dass er hiermit einen Zombie freigesetzt hat. Und so ist in der Klinik alsbald die Hölle los.