Yogastudios bangen wegen Corona-Krise um Existenz

Die Coronakrise mit ihren Maßnahmen setzt auch Yoga-Kursen zu. Rund 4.000 Yoga-Lehrende gibt es in Österreich, 300 Studios sind betroffen.

In der Coronakrise und speziell bei den Vorgaben zur Wiedereröffnung von sportlichen Betrieben fühlen sich die Yogastudios komplett im Stich gelassen. "Wir fordern Sie auf, akut nachzubessern, da andernfalls rund 50 Prozent der Yogabetriebe gezwungen sind zu schließen", richtete Astrid Wiesmayr von der Interessenvertretung YogaUnion am Dienstag einen dringenden Appell an die Regierung.