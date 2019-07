Yoga für Pensionisten: Das kostenlose Angebot der Stadt Wien

Verspannungen lösen und Stress abbauen. Genau das ist bei den kostenlosen Yoga-Stunden für Pensionisten in Wien möglich.

Die Stadt Wien lädt in diesen Sommer alle Pensionisten zum kostenlosen "Yoga im Grünen" ein. Jeweils Montag bis Donnerstag (bis 29. August) finden die Einheiten in den Häusern der Leopoldstadt, in Brigittenau, in der Donaustadt und in Penzing statt.