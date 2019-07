Übersicht über die Outdoor-Yoga-Kurse in Wien.

Outdoor Yoga in Wien: Die besten Angebote im Sommer 2019

Yoga erfreut sich immer größerer Beliebtheit, so ist es auch nicht verwunderlich, dass die Yoga-Kurse in den Sommermonaten nach Draußen verlegt werden. Hier finden Sie einen Überblick über die Outdoor Yoga-Kurse in Wien im Sommer 2019.

Yoga im Augarten

Yoga & Juliet bietet in den Sommermonaten mehrere Yoga-Sessions an. Unter anderem auch Yoga im Augarten.

Montag 17.20 Uhr (Anfänger)

Montag 18.30 Uhr (Fortgeschrittene)

Mittwoch 18.30 Uhr (für alle)

Donnerstag 18.30 Uhr (für alle)

Wo: Augarten, 1020 Wien (Eingang D, Wasnergasse/Ecke Rauscherstraße)

Kosten: Freiwillige Spende, Empfohlen 10 Euro

SUP Yoga - Vienna City Beach Club

Yoga & Juliet bietet im Sommer auch einen Kurz im Stand Up Paddleboard Yoga (SUP Yoga) an.

Samstag - 09.00 Uhr - 10.30 Uhr (für Anfänger) bzw. 10.30 Uhr - 12.00 Uhr (Fortgeschrittene) - Kursplan beachten

Sonntag - 10.00 - 11.30 Uhr

Wo: SUP Center Wien bei Vienna City Beach Club, Kaisermühlen, 1220 Wien

Outdoor Yoga Wien - Alte Donau

Mindful Yoga bietet einen Yoga-Kurs direkt an der Alten Donau. Das besondere: Beim Mindful Flow Yoga bekommst du Kopfhörer, um beim Meditieren und Kundalini Yoga abschalten zu können.

Dienstag 19.00 Uhr

Donnerstag 19.00 Uhr

Wo: Sportanlage Donaucenter, Arbeiterstrandbadstraße 128 1220 Wien

Kosten: Einzelstunde 18 Euro - Abos verfügbar - Anmeldung erforderlich

Yoga im Park - Augarten

Von 29. April bis 30. September findet montags und donnerstags Yoga im Park im Wiener Augarten statt.

Montag 18.30 Uhr - 20.00 Uhr

Donnerstag 18.30 Uhr - 20.00 Uhr

Wo: Augarten, 1020 Wien - Treffpunkt Bunkerei Augarten Schankwirtschaft

Kosten: Freie Spende (empfohlen 10 Euro)

Yoga am Steg - Alte Donau

Das Yoga & Avurveda Zentrum bietet im Sommer ab dem 8. Juni den Kurs "Yoga am Steg" im 22. Wiener Gemeindebezirk an.

Samstag - 08.30 Uhr - 09.45 Uhr

Sonntag - 08.30 Uhr - 09.45 Uhr

Wo: Landtmann Das Boots haus, An der unteren Alten Donau 61, 1220 Wien

Kosten: 10 Euro pro Einheit - Anmeldung erforderlich

Yoga am Strand by Yogalounge - Strandbar Herrmann

Yoga Lounge bietet in den Sommermonaten von Mai bis Ende September bei Schönwetter jeden Sonntag eine Gratis-Yogastunde in der Strandbar Herrmann an.

Sonntag - 10.00 Uhr - 11.00 Uhr

Wo: Strandbar Herrmann, Herrmannpark, 1030 Wien

Kosten: Gratis

Hatha Yoga im Garten der Klimt Villa

Der Hatha Yoga & Meditationskurs findet jeden Dienstag (bei Schönwetter) im Garten der Klimtvilla statt.

Dienstag - 10.00 Uhr - 11.30 Uhr

Wo: Garten der Klimtvilla, Feldmühlgasse 11, 1130 Wien

Kosten: Schnuppestunde 12 Euro, pro Stunde 15 Euro, 10-er-Block 120 Euro

Outdoor Yoga von Little Yoga Room in Wien

Little Yoga Room bietet in den Sommermonaten gleich mehrere Outdoor-Yogakurse zu den regulären Preisen an.

Rooftop-Yoga im Ruby Marie (Yoga Flow)

Mittwoch 07.00 Uhr - 08.00 Uhr

Freitag 07.00 Uhr - 08.00 Uhr

Wo: Ruby Marie, Kaiserstraße 2-4, 1070 Wien

Kosten: Drop In 20 Euro, Auch Block-Angebote und Schnupperstunden

Outdoor Yoga im Augarten (Yoga Flow)

Sonntag - 10.30 Uhr - 12.00 Uhr

Wo: Treffpunkt Bunkerei Augarten/Obere Augartenstraße 1a

Josef Strauss Park (Budokon Mixed Movement Flow)

Mittwoch 19.00 Uhr - 20.30 Uhr

Wo: Kaiserstraße 104, 1070 Wien