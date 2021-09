"Yes Sir, I Can Boogie": Baccara-Sängerin María Mendiola gestorben

Trauer um María Mendiola: Die spanische Sängerin vom Frauen-Duo Baccara ist tot. Mendiola sei am Samstag in Madrid mit 69 Jahren "im Kreise ihre Lieben" gestorben, teilte die Familie mit.

Die Todesursache wurde zunächst nicht bekanntgegeben. An der Seite von Mayte Mateos (70) war Mendiola in der zweiten Hälfte der 70er-Jahre erfolgreich. Kurz nach der Gründung des Duos im Jahr 1977 landeten sie mit "Yes Sir, I Can Boogie" einen Welthit.