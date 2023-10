"Yannick" am Dienstag Abschlussfilm der Viennale

"Yannick" - eine schwarze wie ungewöhnliche Kammerspiel-Komödie - ist am Dienstag, 31. Oktober der Abschlussfilm der Viennale.

"Yannick" Abschlussfilm der Viennale

Was passiert, wenn mitten in einer Theateraufführung jemand aus dem Publikum diese unterbricht und das Stück und die Schauspieler kritisiert? Ein mögliches Szenario entwirft Dupieux, der auch das Drehbuch verfasste, hinter der Kamera stand und den Schnitt anfertigte, mit "Yannick". Der Namensgeber des bloß 64 Minuten dauernden Films (inklusive Vor- und Abspann) arbeitet als Parkwächter und zeigt sich lautstark von der Boulevardkomödie "Le Cocu" (um einen Gehörnten und einen Liebhaber mit Darmproblemen) in einem Pariser Theater enttäuscht. Er habe sich extra frei genommen, sagte er, eine lange Anreise gehabt, und statt unterhalten zu werden, würde die Darbietung seine Probleme nur vergrößern, statt sie vergessen zu machen.

Fast keine Schauplatzwechsel

Dagegen gibt es fast keinen Schauplatzwechsel. Das Publikum (das vor der Leinwand) fühlt sich in dem Theater mitgefangen, nur wenige Male lässt Dupieux in einen der (leeren) Gänge und an die Garderobe blicken, eine kurze Einstellung zeigt das Haus von außen. Musik gibt es erst kurz vor und während des Abspanns, davor - als einzige Vertonung - nur ein paar nervtötende dumpfe Schläge, während Yannick sein Werk mit einem Finger tippt. In diesem klaustrophobischen Kammerspiel brilliert Quenard als (wohl nicht nur mit dem Boulevardstück) Unzufriedener, der behauptet, es grundsätzlich besser zu können.

Man kann einiges Hineininterpretieren in diese oberflächlich launige Geschichte von "Yannick" und in die Person Yannick; sich Gedanken machen über den jungen Mann aus der Arbeiterklasse, der mit seinen bissig-sarkastischen Kommentaren in vielen Dingen so manchem aus dem Herzen spricht, aber letztendlich zunehmend psychopathische Zuge aufweist. Doch Dupieux, der mutig inszeniert und (analog zu seiner Hauptfigur) mit Gewohntem bricht, geht nicht zu sehr in die Tiefe, sondern verdichtet, konzentriert sich auf die Dynamik zwischen den Charakteren und lässt am Ende vieles offen. In Locarno wurde der Streifen mit dem Europa Cinemas Label als bester europäischer Film geehrt, an den Kinokassen in Frankreich war er weniger erfolgreich.