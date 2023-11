Xu's Cooking: Erfahrener Chef zaubert vegetarische und vegane Spezialitäten

Auch gebratenen Lotus kann man in Xu's Cooking in Wien essen.

Xu's Cooking in Wien-Neubau hat uns mit seiner einzigartigen veganen asiatischen Küche und seinem unwiderstehlichen Charme angesprochen. Besonders beeindruckend ist die Hingabe und Erfahrung des Inhabers, Herrn Xu, in der veganen und vegetarischen Küche.

Vegane Restaurants sind eigentlich ein sehr neuer Trend, doch in Xu's Cooking wird bereits mit viel Erfahrung und Gefühl gearbeitet.

Wovon wir überrascht waren

Wir waren überrascht von der Vielfalt und Kreativität des Angebots von Xu's Cooking. Die optisch ansprechenden und geschmacklich verlockenden Gerichte, die sowohl die natürlichen Aromen von Gemüse einfangen als auch Fleisch- und Fischgerichte in pflanzlicher Form präsentieren, haben uns positiv überrascht.

Wofür wir wiederkommen

Die angenehme Atmosphäre im Xu's Cooking und die Möglichkeit, bei schönem Wetter draußen zu sitzen, machen es zu einem idealen Treffpunkt. Die charmante Kellnerin Chin und die süße Überraschung am Ende des Besuchs sind weitere Gründe, wiederzukommen.

Über Xu's Cooking

Mitten in der Wiener Kaiserstraße 45 entfaltet Xu's Cooking einen unwiderstehlichen Charme, der von der entspannten Atmosphäre und dem Duft der veganen asiatischen Küche erfüllt ist. Ein leichtes Lächeln auf den Lippen ist keine Seltenheit, wenn die Gäste hier die rein pflanzlichen Kreationen probieren. Vegetarier und Veganer haben hier ihr Paradies gefunden. Der Besitzer, Herr Xu, ein Veteran mit 30 Jahren Erfahrung in der vegetarischen und veganen Küche, führt das Restaurant mit einer Hingabe, die sich in jedem Gericht widerspiegelt. Hier wird nicht einfach gekocht - hier wird gezaubert! Und das Geheimrezept? Eine raffinierte Mischung aus frischen, natürlichen Zutaten, ganz ohne Glutamat.

Das Angebot

Betrachtet man das vielfältige und kreative Angebot von Xu's Cooking, könnte man meinen, hier seien wahre Zauberer am Werk. Eine Welt jenseits des Gewöhnlichen eröffnet sich mit Gerichten, die nicht nur optisch, sondern auch geschmacklich verlocken. Ob sie die natürlichen Aromen von Gemüse einfangen oder Fleisch- und Fischgerichte in vegetarischer Form präsentieren, bei der Zubereitung wird größte Sorgfalt an den Tag gelegt. Das Mittagsbuffet ist ein wahrer Genuss für die Sinne und sättigt nicht nur den Magen, sondern erfreut auch das Auge. Auch Vierbeiner dürfen in dieses Lokal begleiten.

Lage & Ambiente

In der Kaiserstraße 45 in Wien gibt es etwas Besonderes. Es ist nicht nur das Äußere, sondern vor allem das Gefühl, das einen überkommt, wenn man das Lokal betritt. Das warme Licht, die einzigartige Einrichtung und die angenehme Wohlfühlatmosphäre. Hier kann man in Ruhe genießen und neue Geschmackserlebnisse entdecken. Bei schönem Wetter kann man draußen sitzen und die frische Wiener Luft genießen. Die zentrale Lage macht das Lokal zudem leicht erreichbar und noch attraktiver.

Adresse: Kaiserstraße 45, 1070 Wien

Website: Xu's Cooking

Preisklasse: €€

