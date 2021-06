"X-tended": Frequency-Festival wird um einen Tag verlängert

Das Frequency-Festival wird heuer um einen Zusatztag verlängert. Nun soll es von 19. bis 22. August stattfinden. Tickets für den Zusatztag müssen aber extra gekauft werden, der Vorverkauf startet am 27. Juni.

Das Frequency-Festival in St. Pölten kann ob der Lockerungen der Coronamaßnahmen heuer nicht nur wie geplant stattfinden, sondern geht sogar in die Verlängerung. Eigentlich von 19. bis 21. August angesetzt, haben die Veranstalter nun einen Zusatztag bekanntgegeben: "Frequency X-tended" bietet somit auch am 22. August Musikgenuss für die feierwütige Menge. Ein Ticket für diesen Tag muss allerdings zusätzlich gekauft werden.