X-Jam-Maturareise: Anzeige wegen sexueller Belästigung gegen Security gestellt

Die Vorwürfe rund um eine X-Jam-Maturareise in Kroatien, bei der es sexuelle Übergriffe, Belästigungen sowie Rassismus gegeben haben soll, haben sich erhärtet. Nun wurde vom Veranstalter eine Anzeige gestellt - und zwar gegen einen Security-Mitarbeiter.

Wie X-Jam am Mittwochabend der APA mitteilte, wurde der Mann, der in Kroatien zwei Wochen als Ordner im Einsatz war, bei der Landespolizeidirektion Wien wegen sexueller Belästigung (§ 218 StGB) zur Anzeige gebracht.

Staatsanwaltschaft bestätigte Ermittlungsverfahren

Zuvor hatte die Staatsanwaltschaft Graz der APA ein Ermittlungsverfahren gegen einen 19-jährigen Steirer aus dem Bezirk Deutschlandsberg bestätigt, dem Vergewaltigung vorgeworfen wird. Der Bursch soll als Teilnehmer der Maturareise ein Mädchen aus Oberösterreich in einem Hotelzimmer missbraucht haben. Die Betroffene hatte den Übergriff bereits in Kroatien gemeldet, nach ihrer Rückkehr erstattete sie in Begleitung ihrer Mutter auf einer Polizeiinspektion in Oberösterreich neuerlich Anzeige. In beiden Fällen gilt die Unschuldsvermutung.