Wurfgranate beim Spazieren am Bisamberg entdeckt

Am Freitag musste der Entminungsdienst des Bundesheeres in Wien-Floridsdorf ausrücken, da ein Spaziergänger am Bisamberg ein Kriegsrelikt entdeckte.

Ein Spaziergänger verhielt sich völlig richtig und verständigte am 2. April die Polizei, da er am Bisamberg in Wien-Floridsdorf gegen 16.45 Uhr vermutlich Kriegsmaterial aufgefunden hatte.

Ein sprengstoffkundiges Organ stellte fest, dass es sich um eine ca. 15 cm lange Wurfgranate aus dem zweiten Weltkrieg handelte. Sie wurde vom Entminungsdienst des Bundesheeres abtransportiert.

Auffindung von Kriegsmaterial: So verhält man sich richtig

Die Wiener Polizei rät zu folgenden Präventionstipps: