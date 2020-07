WU-Studie: Übermäßig selbstbewusste Chefs reagieren weniger rational

"Toxisches Selbstbewusstsein" bei Menschen in leitenden Positionen hat die Wirtschaftsuniversität (WU) Wien in einer Studie untersucht - dieses hat negative Auswirkungen auf rationale Entscheidungen.

800 Unternehmen für WU-Studie untersucht

Wie unterschiedlich Chefs auf Feedback zu Finanzlage reagieren

Die Frage sei, wie die Chefs mit diesem Vergleich, also dem positiven oder negativen Feedback auf ihre aktuelle Finanzlage, umgehen. "Wir wollten wissen, wie sich das Selbstbewusstsein bzw. übertriebenes Selbstbewusstsein der CEOs auf deren Interpretation der Ergebnisse auswirkt", so Schumacher in einer Aussendung. Gelte doch in der wissenschaftlichen Literatur dieses Persönlichkeitsmerkmal als ein entscheidender Faktor bei Führungspersönlichkeiten. Bewertet haben die Wissenschafter das Selbstbewusstsein der CEOs anhand von Beschreibungen in Medien sowie anhand persönlicher Investments, also wie viele Firmenanteile er von jenem Unternehmen hält, das er leitet.