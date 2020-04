WU ändert Aufnahme-Prüfung für Bachelorstudien

Die Wirtschaftsuniversität (WU) in Wien ändert coronabedigt ihre Aufnahmeverfahren für Bachelorstudien. Statt der Aufnahmeprüfung soll nun ein Essay bzw. ein Online-Test über die Aufnahme entscheiden.

Die Wirtschaftsuniversität (WU) ändert heuer die Aufnahmeverfahren für ihre Bachelorstudien. In den beiden großen Studienrichtungen Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (2.703 Studienplätze) sowie Wirtschaftsrecht (870 Plätze) wird die schriftliche Aufnahmeprüfung durch ein Essay ersetzt, im englischsprachigen Studium "Business and Economics" (240 Plätze) durch einen Online-Test.

Essay statt Aufnahmeprüfung

Begründet wird die Maßnahme in einer Aussendung mit den gesetzlichen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus. "Nach wie vor ist es nicht klar, ob und ab wann größere Veranstaltungen und damit einhergehend auch Großprüfungen in Österreich wieder stattfinden können", so Rektorin Edeltraud Hanappi-Egger. Deshalb habe man sich dazu entschlossen, die Aufnahmeverfahren so früh wie möglich anzupassen. Geplant waren schriftliche Aufnahmetests Anfang Juli.