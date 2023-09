World Press Photo im Wiener WestLicht ab Freitag zu sehen

Ab 15. September ist in Peter Coelns Fotogalerie WestLicht wieder die Wanderschau "World Press Photo" zu sehen.

Zum 22. Mal zeigt das Wiener WestLicht die jährliche Schau, die als Kondensat des gleichnamigen Fotobewerbs um die Welt tourt. Mehr als 3.700 Fotografen aus 127 Ländern hatten sich heuer beteiligt. Anfangs wählten Jurys dann in mehreren Kategorien die Siegerfotos ihrer jeweiligen Region. Und so spannen die gezeigten Serien einen Bogen von den Naturkatastrophen der Erde über die Lage der Geflüchteten, vom unterdrückten Freiheitskampf der Frauen im Iran bis hin zum Ukraine-Krieg. "Es geht um den Einfluss der Umgebung auf den Menschen", umriss Kuratorin Julia Kozakiewicz am Donnerstag den Roten Faden des Projekts.