World Press Photo 2018: Infos zur Ausstellung im WestLicht Wien

Auch heuer findet die World Press Photo Ausstellung im WestLicht statt. Ab 14. September werden die besten Pressefotografien in Kategorien wie Politik, Gesellschaft oder Umwelt, in der Wiener Westbahnstraße ausgestellt.

WestLicht in Wien bietet Ausstellung bereits zum 17. Mal an

Das WestLicht in Wien bietet bereits seit siebzehn Jahren diese Ausstellung an. Mehr als 26.000 Besucher ließen sich von den Bildern aus Politik, Gesellschaft, Sport und Natur begeistern. „Der World Press Photo Award demonstriert ein ums andere Mal, was guter Fotojournalismus zu leisten im Stande ist und welch hohen persönlichen Einsatz Fotografinnen und Fotografen riskieren, damit wir wissen, was auf der Welt vor sich geht. In Zeiten in denen die freie Presse mehr und mehr unter Beschuss genommen wird, kann das nicht oft genug betont werden. Auch deshalb ist die Ausstellung für uns von so großer Bedeutung”, so WestLicht-Vorstand Peter Coeln.