Das WordCamp Vienna findet am 15. und 16. Februar in Wien statt. ©WordCamp Vienna

WordCamp Vienna 2020 am 15 und 16. Februar in Wien

In nur mehr gut 2 Wochen ist es soweit, dann findet das mittlerweile sechste WordCamp Vienna 2020 statt. Die Veranstalter erwarten am 15. Und 16. Februar rund 450 Teilnehmern am Campus im Alten AKH.

Alle TeilnehmerInnen bekommen am Samstag im Hörsaalzentrum Vorträge in drei verschiedenen Tracks geboten. Es wird dabei am Campus Vorträge in deutscher und englischer Sprache geben, als auch in der naheliegenden Aula Themen speziell für Entwickler.

WordCamp Vienna 2020: Vorträge auf Deutsch und Englisch

Insgesamt über 20 nationale und internationale Sprecher befassen sich mit den Themen Design, Sicherheit, Datenschutz, Mehrsprachigkeit, Geschwindigkeitsoptimierung, Suchmaschinenoptimierung und vielem mehr rund um das beliebte CMS WordPress und das Internet im Allgemeinen.

Für die Keynote konnte "Heather Burns" gewonnen werden, eine internationale Expertin für technische Richtlinien und Datenschutz. Sie recherchiert, schreibt und spricht regelmäßig weltweit über digitale Vorschriften und politische Themen, insbesondere solche, die die Webentwicklung betreffen.

Workshops am Sonntag

Der Sonntag ist dann ganz der Community gewidmet, im Coworking-Center "The Space" gibt es am Contributor Day verschiedene praxisorientierte Workshops rund um WordPress.

Noch sind Tickets für das WordCamp 2020 verfügbar, für lediglich € 25.- können die Teilnehmer nicht nur alle Vorträge und Workshops an zwei Tagen besuchen, es ist auch für Verpflegung während der Veranstaltung gesorgt und es gibt ein exklusives T-Shirt und zahlreiche Goodies.