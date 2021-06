Wonder Woman 1984 - Trailer und Infos zum Film

Wir schreiben die 80er, konkret 1984. Wonder Woman (Gal Gadot) beschützt wie gewohnt inkognito die Menschheit vor allerlei Bösem und arbeitet im bürgerlichen Beruf als Diana Prince im Museum. Als sie einen Überfall verhindert und im Zuge dessen der Polizei einige wertvolle Antiquitäten zukommen lässt, soll die neue Kollegin Barbara Minerva (Kristen Wiig) die Stücke identifizieren.

Praktischerweise findet sich unter den Stücken auch ein Stein, der Wünsche in Erfüllung gehen lässt. Und erscheint Dianas verstorbener Geliebter Steve Trevor (Chris Pine) alsbald auf der Bildfläche, während die schüchterne Barbara mehr Selbstbewusstsein tankt. Alles so weit so gut, bis der skrupellose Geschäftsmann Maxwell Lord (Pedro Pascal) den Stein in seine Finger bekommt.