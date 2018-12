Wonach wird gegoogelt? Weihnachtsmann besiegt erstmals Christkind

Heuer wird in Österreich erstmals mehr nach Weihnachtsmann als nach Christkind gegoogelt. Den größten Vorsprung kann der bärtige Geselle dabei in Vorarlberg, Burgenland, Niederösterreich, Tirol und Wien herausschlagen.

In den vergangenen fünf Jahren war das Christkind – knapp aber doch – bei der Google-Suche immer gefragter als der Weihnachtsmann in Österreich. 2018 hat der rundliche Geselle jedoch seinen gelockten Kontrahenten mit katholischem Background bei der alle Jahre wiederkehrenden Frage “ Christkind oder Weihnachtsmann ” erstmals besiegt.

Weihnachtsmann gewinnt erstmals gegen Christkind

“Heuer gratulieren wir dem Weihnachtsmann und seinen Helfern, die sich in Österreich an die Spitze des Google-Trends-Ranking gesetzt haben”, kommentierte Wolfgang Fasching-Kapfenberger, Pressesprecher von Google Austria, am Dienstag in einem Statement das Resultat.