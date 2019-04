Die Polizistin wurde mit Platzwunden am Kopf ins Krankenhaus gebracht.

Die Polizistin wurde mit Platzwunden am Kopf ins Krankenhaus gebracht. ©APA/HERBERT NEUBAUER

Die Polizistin wurde mit Platzwunden am Kopf ins Krankenhaus gebracht. ©APA/HERBERT NEUBAUER

Wollte Sohn treffen: Frau verletzt Polizistin in Wien-Leopoldstadt mit Metall-Türgriff

Am Donnerstag wurden Polizisten nach Wien-Leopoldstadt in die Engerthstraße zu einem Familienstreit gerufen. Bei dem Einsatz wurde eine Polizistin am Kopf verletzt, nachdem eine Frau einen Türgriff nach ihrem Sohn werfen wollte.

Weil Zeugen Schreie und Schläge hörten, wurden Beamte der Polizeiinspektion Pappenheimgasse gegen 18.20 Uhr zu einem lautstarken Familienstreit gerufen. Die Polizisten waren dabei, den Sachverhalt zu klären, als die 40-jährige Mutter einen massiven Metall-Türgriff zur Hand nahm und in die Richtung ihres 17-järhigen Sohnes und einer Polizistin warf. Die Beamtin sprach zu diesem Zeitpunkt gerade mit dem Sohn. Die Polizistin wurde von dem Türgriff am Kopf getroffen. Sie wurde von der Wiener Berufsrettung mit Platzwunden am Kopf ins Krankenhaus gebracht und konnte ihren Dienst nicht weiter ausüben. Der Bursche blieb unverletzt, die 40-jährige Bulgarin wurde festgenommen.