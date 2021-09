Wollte sich nicht testen lassen: Wiener drohte in Schule mit "Puffn"

Eine Lehrerin rief am Dienstag in Wien-Simmering die Polizei, weil sie vom Vater eines Schülers bedroht wurde. Dieser wollte sich für den stattfindenden Elternsprechtag nicht testen lassen.

Am Dienstagvormittag wurden Polizisten in Wien-Simmering zu einer Schule beordert. Eine Lehrerin gab den Beamten gegenüber an, ein Vater eines Schülers habe gedroht, seine "Puffn" zu holen und auf Personen schießen zu wollen, weil er für den stattfindenden Elternsprechtag einen negativen COVID-Test benötigt. Die Beamten begaben sich umgehend zur Wohnadresse des 43-jährigen Österreichers.