Wollte mit Kleiderbügel in Pkw einbrechen: Polizei nimmt 25-Jährigen in Wien-Favoriten fest

In Wien-Favoriten klickte für einen 25-Jährigen am Sonntag die Handschellen, nachdem er versucht hatte, mit einem Kleiderbügel in ein abgestelltes Auto einzubrechen.

Polizisten wurden am 25. Februar gegen 12.00 Uhr alarmiert, da ein Zeuge angab, dass er einen Mann dabei beobachtet habe, wie dieser mit einem Kleiderbügel versuchte in seinen abgestellten Pkw in der Franz-Koci-Straße in Wien-Favoriten einzubrechen. Als der Zeuge ihn darauf angesprochen hat, ging der Mann.

Im Zuge der Fahndung wurden die Beamten in unmittelbarer Nähe auf ein abgestelltes Taxi aufmerksam, dessen Fensterscheibe eingeschlagen sowie dessen Handschuhfach offenstand und offensichtlich durchwühlt worden war. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite fiel den

Beamten ein Mann ins Auge, auf den die Personenbeschreibung des vorherigen Zeugen passte.

Verdächtiger hatte besagten Kleiderbügel bei sich: Festnahme